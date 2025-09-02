Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 14:44

Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством

Журналист Зарубин показал министрам очки с камерой для скрытой съемки

Павел Зарубин Павел Зарубин Фото: Гавриил Григоров /РИА Новости

Журналист ВГТРК Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале реакцию министров на новое устройство для скрытой съемки. Он подходил к политикам и спрашивал у них, как они относятся к очкам со встроенной камерой.

Почти все опрошенные не удивились подобным технологиям и спокойно отнеслись к тому, что их снимают на невидимое устройство. Глава МИД России Сергей Лавров и вовсе посоветовал журналисту не сообщать всем о включенной камере.

Впервые в России начинаем снимать большую политику для вас в совершенно новом формате. И снова засекаем время, когда остальные опять начнут использовать в своей работе то, что первыми стали применять мы, — заявил журналист.

Ранее в России впервые оплатили услугу цифровым рублем через QR-код. Эксперимент провели ВТБ и аэропорт Пулково. Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. В будущем такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, которые предоставляются в аэропорту.

