Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством

Журналист ВГТРК Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале реакцию министров на новое устройство для скрытой съемки. Он подходил к политикам и спрашивал у них, как они относятся к очкам со встроенной камерой.

Почти все опрошенные не удивились подобным технологиям и спокойно отнеслись к тому, что их снимают на невидимое устройство. Глава МИД России Сергей Лавров и вовсе посоветовал журналисту не сообщать всем о включенной камере.

Впервые в России начинаем снимать большую политику для вас в совершенно новом формате. И снова засекаем время, когда остальные опять начнут использовать в своей работе то, что первыми стали применять мы, — заявил журналист.

