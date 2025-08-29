День знаний — 2025
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке

Лавров запросил у NBC данные о якобы нарушениях ВС России на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил письмо журналистке телеканала NBC с просьбой предоставить информацию о якобы совершенных Вооруженными силами России нарушениях гуманитарного права на Украине, передает корреспондент NEWS.ru со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову. Дипломат добавила, что ответ на данное обращение так и не поступил.

Во время телевизионного интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому телеканалу NBC, интервью вышло 24 августа <...> Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права, — сказала Захарова.

Ранее Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу заявил, что под прикрытием выпуска гражданской продукции на заводе Flex в Мукачево могло размещаться военное производство. Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны об ударе по предприятию, которое, по утверждениям Киева, занималось исключительно производством кофемашин. Лавров отметил, что подобная практика использования гражданских объектов для размещения военных производств не является редкостью.

Мария Захарова
Сергей Лавров
СМИ
США
