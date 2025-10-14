Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 01:19

В Сумах прогремели мощные взрывы

Фото: Shutterstock|FOTODOM

В городе Сумы были слышны взрывы, сообщил телеканал «Общественное». В Сумском районе Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В Сумах были слышны звуки взрывов, — сообщили в эфире.

Информация о происшествии поступила от журналистов, работающих в районе событий. На данный момент подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Кроме того украинские СМИ сообщили, что взрывы зафиксировали в Одессе. Подробности инцидента не раскрываются. В связи с произошедшим в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших не поступало.

