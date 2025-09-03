Саммит ШОС — 2025
В Турции затонула роскошная яхта стоимостью 7,6 млн рублей

The Sun: в Турции яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

В Турции роскошная яхта Dolce Vento стоимостью 70 тысяч фунтов (примерно 7,6 млн рублей) затонула сразу после отплытия, передает издание The Sun. Уточняется, что инцидент произошел у берегов Зонгулдака на юге Турции.

Путешествие стало первым и, вероятно, последним после строительства яхты. Люди начали выпрыгивать в воду, чтобы спастись, при этом, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну во время урагана на Волге в Самарской области. На борту находились минимум три человека. Отдыхающие на берегу реки сразу бросились им на помощь.

До этого во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, — она погибла. Ее дочь рассказала, что мать отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По словам девушки, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, а катер в этот момент не стоял на якоре. В какой-то момент судно унесло течением.

Тем временем в Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.

