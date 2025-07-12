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12 июля 2025 в 14:12

Катер с людьми затонул в российском регионе

Прогулочный катер с людьми пошел ко дну во время урагана на Волге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну во время урагана на Волге в Самарской области, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным сведениям, на борту находились минимум три человека. Отдыхающие на берегу реки сразу бросились им на помощь.

Водолазы МЧС приступили к спасательной операции, они ищут возможных утонувших на месте потопления судна. На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить, что над водой осталась лишь часть кормы. На ней стоят люди и машут.

В МЧС сообщили, что перевернулся самодельный плавучий дом. По данным ведомства, там находились четыре человека. Спасателям удалось вытащить троих. Поиски четвертого продолжаются.

Ранее во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки, — она погибла. Ее дочь рассказала, что мать отправилась на прогулку на катере с молодым человеком, который управлял судном. По словам девушки, около 22:00 они остановились, чтобы женщина могла искупаться, а катер в этот момент не стоял на якоре. В какой-то момент судно унесло течением.

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