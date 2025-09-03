Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 21:13

«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай

Фицо: Евросоюз изолировал себя отказом приехать в Китай

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Европейский союз оказался изолирован в результате того, что представители стран отказались посетить Пекин для чествования победы во Второй мировой войне, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что изначально государства сами хотели изолировать праздничные мероприятия, но у них не вышло.

Если они думали, что таким образом добьются изоляции китайского чествования победы во Второй мировой войне, то сильно просчитались, потому что если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз, — сказал Фицо.

Премьер-министр добавил, что Евросоюз совершил ошибку. Он назвал праздничные мероприятия в Китае «глобальным событием».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Фицо своим визитом на саммит ШОС в Китае вызвал резкую реакцию в Евросоюзе. Он напомнил, что словацкий политик ранее пережил нападение «проевропейского боевика». По словам Филиппо, подобные шаги доводят до истерики как руководство ЕС, так и оппозицию в самой Словакии.

Роберт Фицо
Китай
Евросоюз
изоляция
