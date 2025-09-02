Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:06

Во Франции рассказали, до чего визит Фицо в Китай довел ЕС

Политик Филиппо: Фицо довел Евросоюз до истерики своим приездом на саммит ШОС

Владимир Путин и Роберт Фицо Владимир Путин и Роберт Фицо Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае спровоцировал острую реакцию в Европейском союзе, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х. Он напомнил, что политик пережил нападение «проевропейского боевика» в мае прошлого года.

Это доводит до истерики ЕС и оппозицию в его стране, — написал французский политик.

Филиппо также отметил, что, по его мнению, Франции следовало бы присутствовать на саммите, поскольку «старый брюссельский мир находится на пути к неминуемой гибели». Он призвал страну освободиться от «глупого подчинения евроглобалистскому порядку», выйти из Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что отношения России и Евросоюза можно описать цитатой из Евангелия от Матфея о плодах поступков. По его словам, некоторые страны Европы, которые ранее вводили санкции против Москвы и поддерживали Киев, уже не хотят отправлять войска на Украину.

