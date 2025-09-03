Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 21:06

Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость

Модель Миногарова и актер Горчилин сыграли свадьбу в Краснодаре

Мария Миногарова Мария Миногарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая, модель и блогер Мария Миногарова сыграла свадьбу с актером и режиссером Александром Горчилиным, известным по проектам «Папины дочки», Happy End, «Псих» и «Ученик», сообщив об этом на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Торжество прошло в родном городе невесты — Краснодаре.

В соцсетях пара опубликовала видео с подписью «Ну, мы поженились». Свадьбу назначили на 3 сентября, которое в народе шутливо называют «Шуфутиновым днем». В ролике использовали измененное музыкальное сопровождение с подписью «Но у нас без "расстаться" давайте».

Ранее актер Павел Деревянко женился на своей избраннице Зое Фуць. Церемония прошла в ЗАГСе Барвихи. Момент регистрации попал на видео. Молодожены сделали несколько снимков у Дворца бракосочетания, а Деревянко продемонстрировал журналистам обручальное кольцо. После церемонии пара села в роскошный автомобиль и уехала в неизвестном направлении.

Кроме того, актер Петр Красилов женился в третий раз. Свадьба прошла год назад, но артист только сейчас решил поделиться новостью с поклонниками. По словам Красилова, его 41-летняя жена была его поклонницей. Она не связана с шоу-бизнесом и работает учителем. У возлюбленной актера есть маленький сын.

