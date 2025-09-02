Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете

Злоключения изувеченной в Дубае украинской onlyfans-модели Марии Ковальчук не заканчиваются. Люди, которых девушка назвала участниками роковой вечеринки, обвинили ее в клевете. Они подали к ней иски сразу в нескольких странах. Мать модели намерена продолжать добиваться справедливости. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Что известно о поданных к Ковальчук исках

О том, что к украинской модели Марии Ковальчук и ее матери Анне подали судебные иски, рассказала одна из участниц той вечеринки Милена Долганова. По ее словам, они требуют признать ее обвинения клеветой.

Пять человек (Милена Долганова, Александра Мерцалова, Артем Папазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников) отрицают слова Ковальчук о том, что они причастны к увечьям модели. Долганова также добавила, что изначально они хотели решить вопрос мирным путем и не доводить его до суда, однако мать девушки восприняла предложение в штыки.

«Мы предложили им хороший вариант — в течение семи дней сделать публичное опровержение, то есть признать, что они допустили ошибку в своих словах. Но к мирному разговору они, видимо, не готовы. Восприняли наше предложение как угрозу. Мать Марии начала угрожать мне в ответ. Окей, значит будем действовать через суд», — рассказала Долганова изданию StarHit.

Поняв, что Ковальчук не пойдет на контакт, участники вечеринки подали судебные иски в трех странах — ОАЭ, Норвегии и Украине. Их не устроил тот факт, что модель, переехав из Дубая к родным в Норвегию и проходя реабилитацию, начала раздавать интервью, где обвиняет их в травле и избиении. Одно из таких интервью Ковальчук дала Ксении Собчак.

В нем девушка заявила, что в роковой день молодые люди якобы напоили ее, удерживали в номере и погнались за ней, когда она пыталась сбежать, после чего у нее был провал в памяти, а нашли ее уже после падения с большой высоты. Впрочем, позднее Ковальчук заявила, что соврала в эфире у Собчак и не употребляла алкоголь, что подкрепила выписками из анализов.

Мария Ковальчук

Тем временем 19-летний сын российского предпринимателя, владельца сети пекарен Олега Папазова Артем записал видеообращение, где заявил, что у дубайской полиции имеются кадры, на которых запечатлен прыжок Ковальчук с высоты. Кроме того, по его словам, лечение модели оплатила полиция Дубая, чтобы не портить имидж страны, но модель вместе с матерью ответила на это обвинениями.

«Все обсуждения данного дела — просто хайп и сплетни. Мария Ковальчук и ее адвокаты выбрали очень простую стратегию под названием „Все вокруг виноваты“. Я так понял, что им легче поверить во вранье дочки и матери, чем полиции и прокуратуре Дубая. С этим я поделать ничего не могу. Но Мария получила популярность, что для ее заработка очень важно», — считает Папазов-младший.

Кто выиграет в разбирательстве с украинской моделью Ковальчук

В случае признания распространенных моделью сведений не соответствующими действительности суд может обязать семью Ковальчук выплатить моральную компенсацию в размере от 100 тыс. до 300 тыс. гривен (200–600 тыс. рублей), от 50 тыс. до 500 тыс. дирхамов (от 1 млн до 10 млн рублей), от 100 тыс. до 250 тыс. норвежских крон (от 800 тыс. до 2 млн рублей) каждому истцу.

Также, по данным издания, мать и дочь обвиняются в оскорблении правоохранительных органов. Речь идет об их утверждениях о том, что полиция ОАЭ якобы содействует коррупции. В стране такие высказывания могут караться уголовным преследованием и штрафом до 1 млн дирхамов (20 млн рублей), депортацией и запретом на въезд, а иногда лишением свободы.

«Мы хотим добиться правды. Наша невиновность юридически доказана — все документы в деле. Выиграть суд вообще не будет проблемой», — говорит 16-летняя Милена Долганова.

В свою очередь Анна Ковальчук утверждает, что обладает достаточным объемом доказательств в пользу Марии. В Норвегии продолжают расследование об избиении модели.

Мария Ковальчук

Адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что для победы в деле о клевете истцы должны предоставить доказательства своей правоты.

«Если эти доказательства в распоряжении тех, кто подал к Ковальчук иски, имеются, то, конечно же, шансы на победу в судах есть. А как долго это может затянуться, прогнозировать невозможно, потому что в каждой стране судопроизводство длится по-разному. Но в любом случае этот процесс точно не будет быстрым, он не будет занимать недели или пару месяцев, он может длиться до года точно», — указал Багатурия.

Что сейчас с покалеченной в Дубае моделью Ковальчук

На днях Мария Ковальчук опубликовала фотографии из медицинского учреждения с большим шрамом на лице. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 20-летняя пострадавшая поделилась архивными кадрами, сделанными во время восстановления после произошедшего инцидента.

«Когда-то я смотрела на себя в зеркале и искренне думала: ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций», — поделилась модель.

Ранее британские СМИ со ссылкой на слова матери девушки распространили информацию, что украинской модели сняли скальп во время нападения. По словам женщины, преступники могли использовать нож.

