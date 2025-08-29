День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:29

Украинская модель показала, как изменилась после избиения в Дубае

Покалеченная в Дубае модель из Украины Ковальчук показала шрам на пол-лица

Мария Ковальчук Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Украинская модель Мария Ковальчук, которую обнаружили с серьезными повреждениями в Дубае, опубликовала фотографии из медицинского учреждения с большим шрамом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 20-летняя пострадавшая поделилась архивными кадрами, сделанными во время восстановления после произошедшего инцидента. На опубликованном фото виден крупный шрам, занимающий половину лица модели.

Когда-то я смотрела на себя в зеркале и искренне думала, ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций, — подписала свой пост модель.

Ранее сообщалось, что украинской модели сняли скальп во время нападения. Соответствующую информацию распространили британские СМИ со ссылкой на слова матери девушки Анны Ковальчук. По словам женщины, преступники могли использовать нож во время нападения. Мария проходила реабилитацию в Норвегии. Она не помнит деталей произошедшего, так как впала в кому после инцидента.

Мария Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля, а 9 марта познакомилась на вечеринке с мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса. После их приглашения провести ночь в отеле девушка перестала выходить на связь и пропустила рейс в Таиланд. 19 марта ее обнаружили на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника, которые привели к полному параличу.

модели
Дубай
травмы
восстановление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.