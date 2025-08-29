Украинская модель показала, как изменилась после избиения в Дубае Покалеченная в Дубае модель из Украины Ковальчук показала шрам на пол-лица

Украинская модель Мария Ковальчук, которую обнаружили с серьезными повреждениями в Дубае, опубликовала фотографии из медицинского учреждения с большим шрамом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 20-летняя пострадавшая поделилась архивными кадрами, сделанными во время восстановления после произошедшего инцидента. На опубликованном фото виден крупный шрам, занимающий половину лица модели.

Когда-то я смотрела на себя в зеркале и искренне думала, ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций, — подписала свой пост модель.

Ранее сообщалось, что украинской модели сняли скальп во время нападения. Соответствующую информацию распространили британские СМИ со ссылкой на слова матери девушки Анны Ковальчук. По словам женщины, преступники могли использовать нож во время нападения. Мария проходила реабилитацию в Норвегии. Она не помнит деталей произошедшего, так как впала в кому после инцидента.

Мария Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля, а 9 марта познакомилась на вечеринке с мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса. После их приглашения провести ночь в отеле девушка перестала выходить на связь и пропустила рейс в Таиланд. 19 марта ее обнаружили на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника, которые привели к полному параличу.