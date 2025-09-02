На покалеченную в Дубае модель подали иск в трех странах На покалеченную в Дубае модель Ковальчук подали иск в трех странах

В адрес украинской модели Марии Ковальчук, которую покалечили на вечеринке в Дубае, и ее матери Анны подали судебный иск, рассказала одна из участниц той вечеринки Милена Долганова изданию StarHit. По ее словам, они обвиняются в клевете.

Пять человек (Милена Долганова, Александра Мерцалова, Артем Папазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников) отрицают слова Ковальчук о том, что они причастны к увечьям модели. Долганова также добавила, что изначально они хотели решить вопрос мирным путем и не доводить его до суда, однако мать девушки восприняла предложение в штыки и начала угрожать.

Ранее мать украинской модели заявила, что русскоговорящие мужчины, удерживавшие и преследовавшие ее дочь, могут быть связаны с торговлей людьми. По ее словам, рядом с ними находились девушки, чья задача заключалась в том, чтобы притупить бдительность жертвы.

Мария Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля, а 9 марта познакомилась на вечеринке с мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса. После их приглашения провести ночь в отеле девушка перестала выходить на связь и пропустила рейс в Таиланд. 19 марта ее нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника, из-за которых она была полностью парализована.