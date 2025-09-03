Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США Пушков: Трамп должен знать, что все заговоры против Вашингтона плетут в США

Президент США Дональд Трамп должен знать, что все заговоры против Соединенных Штатов и против него лично плетут в самой Америке, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Так сенатор прокомментировал публикацию главы Белого дома, в которой он заявил о некоем «заговоре» России, Китая и КНДР против США.

С иронией он заявил это или без, но уж кому-кому, а Дональду Трампу должно быть прекрасно известно: все заговоры против США как нации и против него лично всегда готовились и плетутся и поныне в самой Америке, — отметил Пушков.

Он также обратил внимание, что Трамп сам говорил о заговорщиках в США. Потому, подчеркнул сенатор, подлинных интриганов против Америки и ее народа следует искать в Штатах.

Ранее Трамп в преддверии парада в Пекине через соцсети обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Он попросил главу Китая передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на праздновании, и упомянул, что против США готовится некий заговор.