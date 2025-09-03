Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:53

Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США

Пушков: Трамп должен знать, что все заговоры против Вашингтона плетут в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп должен знать, что все заговоры против Соединенных Штатов и против него лично плетут в самой Америке, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Так сенатор прокомментировал публикацию главы Белого дома, в которой он заявил о некоем «заговоре» России, Китая и КНДР против США.

С иронией он заявил это или без, но уж кому-кому, а Дональду Трампу должно быть прекрасно известно: все заговоры против США как нации и против него лично всегда готовились и плетутся и поныне в самой Америке, — отметил Пушков.

Он также обратил внимание, что Трамп сам говорил о заговорщиках в США. Потому, подчеркнул сенатор, подлинных интриганов против Америки и ее народа следует искать в Штатах.

Ранее Трамп в преддверии парада в Пекине через соцсети обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Он попросил главу Китая передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на праздновании, и упомянул, что против США готовится некий заговор.

Россия
сенаторы
Алексей Пушков
США
Дональд Трамп
заговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.