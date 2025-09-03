Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:58

Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки

Лолита Лолита Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Блогер Анастасия Ивлеева прекратила общаться с коллегами по шоу-бизнесу после «голой» вечеринки, произошедшей в 2023 году, и переехала в деревню под Брянском. Как сейчас живут другие участники мероприятия?

С каким шоу вернулась на экраны Ивлеева

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка знаменитостей с дресс-кодом almost naked (в переводе с английского — «почти голый»), которая вызвала широкий резонанс в обществе. Среди участников мероприятия были замечены рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, заслуженный артист РФ Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров, певица Ольга Орлова и другие звезды.

После того как фото звезд попали в Сеть, общественники возмутились их откровенными костюмами и фривольным поведением. Проведение «голой» вечеринки в условиях спецоперации назвали неуместным и вызывающим.

Организатор вечеринки блогер Анастасия Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также перестала появляться в Сети. Недавно в соцсетях она призналась, что после своей «отмены» не пользовалась макияжем полтора года.

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе блогер представила на суд поклонников новое YouTube-шоу «Чегеря», где в ироничной форме рассказывает о жизни в деревне с мужем-фермером Филиппом Бегаком. В проекте, помимо звезды, участвуют местные жители, а сама она доит коров, принимает роды у животных и консервирует огурцы.

Блогерша назвала формат шоу «свежим и оригинальным», а первые серии уже набирают тысячи просмотров. Позже телеведущая Ксения Собчак, которая тоже была на мероприятии, опубликовала в соцсети видео с пожеланием Ивлеевой успеха, добавив, что та больше не хочет с ней общаться.

«Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но Настя прекратила все контакты. Наверно, хочет отсечь от себя всю прошлую жизнь. Не осуждаю. Понимаю», — пояснила Собчак.

Что за проблемы у Киркорова и Лолиты

Филипп Киркоров неоднократно извинялся перед зрителями за участие в «голой» вечеринке, куда прибыл в полупрозрачных гипюровых брюках и сетчатой блузке. После кадры с певцом вырезали из новогодних шоу и некоторых фильмов, а публичные выступления на время прекратились. В своих неприятностях поп-король обвинил Анастасию Ивлееву. Он пристыдил блогершу за то, что «не извинилась», назвал «крысой» и пообещал, что она уже никогда «не поднимется».

«Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще?» — возмутился певец в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

Киркорову удалось вернуться на сцену спустя несколько месяцев после скандала. Артист отправил детей Аллу-Викторию и Мартина на учебу за границу и теперь видится с ними только на каникулах.

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В марте 2025 года певец похоронил 92-летнего отца Бедроса Киркорова, который в последние месяцы тяжело болел. После в жизни артиста случилась еще одна неприятность: на концерте в Санкт-Петербурге из-за неисправности пиротехники он получил сильный ожог руки и на несколько недель попал в больницу. В августе Киркоров снова получил травму на сцене, упав с передвижной лестницы.

Вернулась на сцену и «отмененная» после «голой» вечеринки певица Лолита Милявская. Исполнительница не скрывала, что несколько ее концертов в крупных городах РФ были отменены по требованию общественников.

Недавно в своем Telegram-канале артистка рассказала, что организатору ее концертов в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому злоумышленники подожгли дверь. Поводом послужила месть за то, что тот остановил несанкционированную продажу билетов на ее выступления.

«90-е, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила Лолита.

Куда пропал рэпер Vacio

Еще один скандальный участник «голой» вечеринки рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) появился на мероприятии Анастасии Ивлеевой в одном носке. Музыканта арестовали на 10 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а через несколько месяцев он получил повестку в военкомат. Однако служить в армии РФ артист не стал, вместо этого он уехал из страны и сейчас живет в Париже.

Недавно Vacio анонсировал выход нового трека «Уроды боятся красоты». Эти слова были написаны маркером на его голой спине во время «голой» вечеринки. Композиция вышла в тот же день, когда Ивлеева перезапустила свой Telegram-канал «Настежь».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рэпер признался, что после участия в «голой» вечеринке не сразу понял, что «происходит что-то серьезное». По его словам, он столкнулся с «жесткой ненавистью» и теперь пишет музыку в Европе.

Читайте также:

Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева

Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева

Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич

«голая» вечеринка
Анастасия Ивлеева
знаменитости
Филипп Киркоров
Ирина Дроздова
И. Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.