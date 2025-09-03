Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева прекратила общаться с коллегами по шоу-бизнесу после «голой» вечеринки, произошедшей в 2023 году, и переехала в деревню под Брянском. Как сейчас живут другие участники мероприятия?

С каким шоу вернулась на экраны Ивлеева

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка знаменитостей с дресс-кодом almost naked (в переводе с английского — «почти голый»), которая вызвала широкий резонанс в обществе. Среди участников мероприятия были замечены рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, заслуженный артист РФ Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров, певица Ольга Орлова и другие звезды.

После того как фото звезд попали в Сеть, общественники возмутились их откровенными костюмами и фривольным поведением. Проведение «голой» вечеринки в условиях спецоперации назвали неуместным и вызывающим.

Организатор вечеринки блогер Анастасия Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также перестала появляться в Сети. Недавно в соцсетях она призналась, что после своей «отмены» не пользовалась макияжем полтора года.

Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе блогер представила на суд поклонников новое YouTube-шоу «Чегеря», где в ироничной форме рассказывает о жизни в деревне с мужем-фермером Филиппом Бегаком. В проекте, помимо звезды, участвуют местные жители, а сама она доит коров, принимает роды у животных и консервирует огурцы.

Блогерша назвала формат шоу «свежим и оригинальным», а первые серии уже набирают тысячи просмотров. Позже телеведущая Ксения Собчак, которая тоже была на мероприятии, опубликовала в соцсети видео с пожеланием Ивлеевой успеха, добавив, что та больше не хочет с ней общаться.

«Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но Настя прекратила все контакты. Наверно, хочет отсечь от себя всю прошлую жизнь. Не осуждаю. Понимаю», — пояснила Собчак.

Что за проблемы у Киркорова и Лолиты

Филипп Киркоров неоднократно извинялся перед зрителями за участие в «голой» вечеринке, куда прибыл в полупрозрачных гипюровых брюках и сетчатой блузке. После кадры с певцом вырезали из новогодних шоу и некоторых фильмов, а публичные выступления на время прекратились. В своих неприятностях поп-король обвинил Анастасию Ивлееву. Он пристыдил блогершу за то, что «не извинилась», назвал «крысой» и пообещал, что она уже никогда «не поднимется».

«Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще?» — возмутился певец в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

Киркорову удалось вернуться на сцену спустя несколько месяцев после скандала. Артист отправил детей Аллу-Викторию и Мартина на учебу за границу и теперь видится с ними только на каникулах.

Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В марте 2025 года певец похоронил 92-летнего отца Бедроса Киркорова, который в последние месяцы тяжело болел. После в жизни артиста случилась еще одна неприятность: на концерте в Санкт-Петербурге из-за неисправности пиротехники он получил сильный ожог руки и на несколько недель попал в больницу. В августе Киркоров снова получил травму на сцене, упав с передвижной лестницы.

Вернулась на сцену и «отмененная» после «голой» вечеринки певица Лолита Милявская. Исполнительница не скрывала, что несколько ее концертов в крупных городах РФ были отменены по требованию общественников.

Недавно в своем Telegram-канале артистка рассказала, что организатору ее концертов в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому злоумышленники подожгли дверь. Поводом послужила месть за то, что тот остановил несанкционированную продажу билетов на ее выступления.

«90-е, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила Лолита.

Куда пропал рэпер Vacio

Еще один скандальный участник «голой» вечеринки рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) появился на мероприятии Анастасии Ивлеевой в одном носке. Музыканта арестовали на 10 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а через несколько месяцев он получил повестку в военкомат. Однако служить в армии РФ артист не стал, вместо этого он уехал из страны и сейчас живет в Париже.

Недавно Vacio анонсировал выход нового трека «Уроды боятся красоты». Эти слова были написаны маркером на его голой спине во время «голой» вечеринки. Композиция вышла в тот же день, когда Ивлеева перезапустила свой Telegram-канал «Настежь».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рэпер признался, что после участия в «голой» вечеринке не сразу понял, что «происходит что-то серьезное». По его словам, он столкнулся с «жесткой ненавистью» и теперь пишет музыку в Европе.

