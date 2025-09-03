На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву На Украине отказались от приглашения для Зеленского посетить Москву

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от приглашения президента России Владимира Путина для украинского лидера Владимира Зеленского посетить Москву. В соцсети X он предложил для встречи глав государств Австрию, Ватикан, Швейцарию, Турцию и три государства Персидского залива.

Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России. <…> Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент, — написал Сибига.

До этого Путин допустил возможность проведения встречи с Зеленским. Глава государства отметил, что его коллега может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.

Ранее российский лидер отмечал, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Он высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.