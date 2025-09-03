На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от приглашения президента России Владимира Путина для украинского лидера Владимира Зеленского посетить Москву. В соцсети X он предложил для встречи глав государств Австрию, Ватикан, Швейцарию, Турцию и три государства Персидского залива.
Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России. <…> Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент, — написал Сибига.
До этого Путин допустил возможность проведения встречи с Зеленским. Глава государства отметил, что его коллега может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.
Ранее российский лидер отмечал, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Он высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.