03 сентября 2025 в 20:41

На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву

На Украине отказались от приглашения для Зеленского посетить Москву

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от приглашения президента России Владимира Путина для украинского лидера Владимира Зеленского посетить Москву. В соцсети X он предложил для встречи глав государств Австрию, Ватикан, Швейцарию, Турцию и три государства Персидского залива.

Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России. <…> Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент, — написал Сибига.

До этого Путин допустил возможность проведения встречи с Зеленским. Глава государства отметил, что его коллега может приехать в Москву, если готов к переговорам. Путин подчеркнул, что никогда не исключал такую возможность, однако выразил сомнения в целесообразности подобных переговоров в текущей ситуации.

Ранее российский лидер отмечал, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии такой необходимости. Он высоко оценил роль главы переговорной группы Владимира Мединского, отметив, что его команда продемонстрировала пример сдержанности и профессионализма в ходе сложного диалога.

