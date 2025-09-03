Российские кочевницы получили новые права

В России начал действовать обновленный профессиональный стандарт «Животновод» с профессией «Работник кочевого жилища», благодаря которой женщины из кочевых общин смогут получать социальные гарантии, сообщила председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, сенатор Галина Карелова. По ее словам, раньше у кочующих с семьей россияное не копился трудовой стаж, что лишало их права на пенсию, передает ТАСС.

Стандарт так описывает его функции: выполнение работ по оборудованию и благоустройству кочевого жилища, в которые входит в том числе выделка шкур животных, заготовка коры, брезента и других материалов для утепления, уборка помещения, стирка, организация территории вокруг жилища и прочее, — поделилась Карелова.

Сенатор назвала нововведение прорывом, так как теперь у кочующих женщин появился трудовой статус. Благодаря ему они смогут получать пенсию, пособие по беременности и родам, оплату больничных листов, выплаты северных надбавок и прочие льготы.

Ранее появилась информация, что разрыв в размере пенсионных выплат в российских регионах достиг рекордных 22 тыс. рублей. При этом самые большие отчисления — на Чукотке. Там размер пенсии составляет 41,6 тыс. рублей.