Где получают самые большие и маленькие пенсии в России: топ-10 регионов

Разрыв в размере пенсионных выплат в российских регионах достиг рекордных 22 тысяч рублей. Самые большие выплачиваются на севере, напротив, самые низкие — на юге страны. NEWS.ru рассказывает, чем объясняется такая разница и как увеличить пенсионные выплаты.

Где самые высокие и низкие пенсии в России

На 1 июля 2025 года самые большие выплаты по старости назначались жителям:

Чукотки — 41,6 тысячи рублей;

Ненецкого автономного округа — 38,5 тысячи рублей;

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 36,9 тысячи рублей;

Магаданской области — 36,4 тысячи рублей;

Камчатки — 36,4 тысячи рублей;

Ямало-Ненецкого автономного округа — 35,5 тысячи рублей;

Якутии — 33,3 тысячи рублей;

Мурманской области — 32,8 тысячи рублей;

Сахалинской области — 32,4 тысячи рублей;

Тюменской области — 32,2 тысячи рублей.

Самые низкие пенсии были у жителей:

Кабардино-Балкарии — 19,4 тысячи рублей;

Дагестана — 19,6 тысячи рублей;

Карачаево-Черкесской Республики — 21,2 тысячи рублей;

Калмыкии — 21,2 тысячи рублей;

Ингушетии — 21,7 тысячи рублей;

Крыма — 21,7 тысячи рублей;

Астраханской области — 22 тысячи рублей;

Республики Северная Осетия — Алания — 22 тысячи рублей;

Адыгеи — 22 тысячи рублей;

Тамбовской области — 22,3 тысячи рублей.

Какая разница между максимальной и минимальной пенсией в РФ

Из данных Соцфонда следует, что по итогам первого полугодия 2025-го разница в размере пенсии составила 22,2 тысячи рублей. Максимальная региональная выплата оказалась в 2,2 раза выше, чем минимальная.

Разрыв между выплатами достиг максимума с 2021 года, когда начала публиковаться статистика. За это время разница между верхней и нижней «планкой» поднялась с 15,3 тысячи до 22,2 тысячи, то есть почти в 1,5 раза. По сравнению с первой половиной 2024-го показатель увеличился на рекордные 16%. Год назад прирост был вдвое ниже.

Какова сейчас средняя пенсия по России

Средняя пенсия по старости в России достигла 25 098 рублей, следует из данных Соцфонда. Размер выплат у работающих пенсионеров составляет примерно 22,1 тысячи рублей, у неработающих — 25,8 тысячи рублей.

Начиная с 2015 года пенсия по старости состоит из накопительной и страховой частей. Накопительную выплачивают из средств, сформированных за счет страховых взносов работодателей, и дохода от их инвестирования. Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты или в качестве ежемесячной прибавки к страховой части.

Чем объясняется большой разрыв в размере пенсий в РФ

Эксперты объясняют такую разницу в пенсиях дифференциацией зарплат в регионах. «Если есть разница в оплате труда, то, соответственно, есть и разница в начисленных пенсиях. Ведь размер пенсии зависит от количества накопленных баллов. Чем больше баллов заработал человек в течение трудовой деятельности, тем больше будет его пенсия», — говорит в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее наблюдениям, разрыв в пенсиях не столь велик по сравнению с разницей в оплате труда. Так, по последним данным Росстата на июнь 2025-го, самая большая средняя зарплата была зафиксирована на Чукотке (220 тысяч) и в Ямало-Ненецком АО (183 тысячи), а самая низкая — в Ингушетии (47 тысяч) и Чечне (около 52 тысяч). В Кабардино-Балкарии показатель составляет почти 61 тысячу. То есть разница в доходах жителей Чукотки и Кабардино-Балкарии — 3,5 раза.

«Если говорить о региональных отличиях, то в индустриальных регионах, регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, где оплата труда и надбавки выше, следовательно, и выше размер пенсии. Плюс для пенсионеров отдельных регионов существуют региональные или федеральные доплаты», — отмечает Иванова-Швец.

Как увеличить размер будущей пенсии в РФ

По словам эксперта, первый и главный совет — получать высокий официальный доход. Соглашаться на зарплату в конверте нельзя: тогда работодатель не будет уплачивать страховые взносы, соответственно, не будут формироваться пенсионные права, пояснила Иванова-Швец.

В беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин порекомендовал отложить выход на заслуженный отдых (после возникновения соответствующего права) на 1–10 лет. Чем позже человек обратится за назначением страховой пенсии, тем выше будет ее размер, добавил он.

В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в этом случае будут применяться коэффициент повышения фиксированной выплаты и коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента. «Если отложить выход на пенсию на год, то они будут равны 1,056 и 1,07 соответственно, если на пять лет — 1,36 и 1,45, если на 10 — 2,11 и 2,32», — пояснил экономист.

Переезжать в другой регион, будучи уже пенсионером, с целью повысить пенсию не всегда стоит. «Прежде стоит узнать размер доплат в желаемом регионе, чтобы понимать, увеличится пенсия или снизится, или необходимо прожить определенный период, чтобы получать региональную доплату», — пояснила Иванова-Швец.

Например, те пенсионеры, которые переезжают в Москву, могут рассчитывать на доплату к пенсии только через 10 лет. Пожилые лица с Крайнего Севера в случае смены места жительства на юг страны могут потерять региональную доплату, замечает эксперт.

