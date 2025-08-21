Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой

ВС: откат от подчиненных не является взяткой, если не доказано покровительство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незаконное перераспределение бюджетных средств (речь идет об «откате» от подчиненных) не является взяткой, если не доказано покровительство, передает РАПСИ со ссылкой на определение Верховного суда РФ. Первое преступление квалифицируется по статье о злоупотреблении полномочиями.

Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Кемеровской области сообщили, что бывшего начальника отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки. Суд доказал, что фигурант за денежное вознаграждение помогал директорам различных фирм и бизнесменам создавать благоприятные условия для заключения договоров на покупку товаров и услуг. Преступления были совершены с 2018-го по 2022 год, подчеркнули в ведомстве.

