03 сентября 2025 в 19:52

Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Минюст РФ предложил обязать дома ребенка при женских колониях обеспечивать малышей до четырех лет шампунем, мылом и зубной пастой. Проект приказа, опубликованный на сайте ведомства, будет направлен на общественное обсуждение.

Документ также дополняет нормы вещевого довольствия осужденных к принудительным работам. В перечень одежды для мужчин и женщин войдут шарф, свитер, футболка, мужская рубашка и женская пижама.

Изменения будут способствовать дальнейшему улучшению условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, — подчеркнули в Минюсте.

По данным ФСИН на 2022 год, в 13 домах ребенка при женских ИК проживало 280 детей. В 2023 году Госдума продлила срок возможного совместного проживания ребенка с матерью в ИК с трех до четырех лет.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что в России много мужчин, которые готовы защищать Родину, а отправлять женщин в зону специальной военной операции «не по-русски». Он подчеркнул, что вопросы обороны находятся на контроле у президента.

дети
колонии
зубная паста
шампунь
Минюст
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
