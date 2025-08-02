Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку

Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку

Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку

Разные потребности — разные технологии. Как выбрать электрическую зубную щетку для каждого возраста? В новом материале NEWS.ru сравниваем модели и объясняем, на что обратить внимание при покупке.

Как выбрать электрическую зубную щетку: определяем возрастную категорию

Для подростков от 12 до 18 лет:

мягкая или ультрамягкая щетина;

небольшой размер головки — до 2 см;

деликатные режимы работы;

яркий дизайн.

Для взрослых:

стандартная или мягкая щетина;

размер головки — от 2 см до 2,5 см;

несколько режимов работы;

эргономичная ручка.

Как выбрать электрическую зубную щетку: основные типы

По механизму работы электрические зубные щетки делятся на несколько видов.

Звуковые:

частота 30–40 тысяч движений в минуту;

бережная чистка;

подходит для чувствительных зубов.

Ультразвуковые:

до 100 миллионов колебаний в минуту;

глубокая чистка;

дороже аналогов.

Ротационные:

вращающиеся головки;

эффективное удаление налета;

может быть агрессивной для десен.

Как выбрать электрическую зубную щетку Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как выбрать электрическую зубную щетку: ключевые параметры выбора

Жесткость щетины:

ультрамягкая — для чувствительных зубов;

мягкая — стандартный вариант;

средняя — только по рекомендации стоматолога.

Дополнительные функции:

таймер — 2 минуты на чистку;

датчик давления — предупреждает о сильном нажатии;

индикатор износа щетины;

несколько режимов работы — массаж, отбеливание.

Комплектация:

количество насадок в комплекте;

тип зарядки — станция или USB;

наличие дорожного футляра.

Как проверить перед покупкой

Тест в магазине:

оцените удобство ручки;

проверьте уровень шума;

уточните доступность сменных насадок;

узнайте срок гарантии.

Совет стоматологов: меняйте насадки каждые три месяца, даже если индикатор износа не сработал. Это гарантирует эффективную чистку.

Правила использования и ухода

Чтобы электрическая щетка работала эффективно и прослужила долго, важно соблюдать несколько простых правил.

Техника чистки:

держите щетку под углом 45 градусов к десне;

не надавливайте сильно — датчик давления предупредит о чрезмерном усилии;

перемещайте щетку медленно от зуба к зубу — не нужно тереть, как обычной щеткой;

уделяйте каждому участку по 2–3 секунды.

Уход за щеткой:

промывайте насадку после каждого использования;

храните в вертикальном положении в открытом виде без колпачка;

не кипятите и не дезинфицируйте спиртом — это повреждает щетину;

избегайте падений — удар может повредить мотор.

Зарядка и хранение:

не оставляйте щетку разряженной надолго, особенно Li-Ion-аккумуляторы;

модели с подставкой ставьте на зарядку только после полного разряда;

USB-модели не подключайте к быстрой зарядке — используйте обычный адаптер 5V/1A.

Частые ошибки:

использование одной насадки всей семьей. Это негигиенично;

чистка только передних зубов — нужно обрабатывать все поверхности;

игнорирование режимов. Например, «для чувствительных зубов» при кровоточивости десен.

Правильно подобранная электрическая зубная щетка — инвестиция в здоровье ваших зубов. Учитывайте особенности возраста, состояние зубов и рекомендации стоматолога при выборе.