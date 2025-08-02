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02 августа 2025 в 19:00

Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку

Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Разные потребности — разные технологии. Как выбрать электрическую зубную щетку для каждого возраста? В новом материале NEWS.ru сравниваем модели и объясняем, на что обратить внимание при покупке.

Как выбрать электрическую зубную щетку: определяем возрастную категорию

Для подростков от 12 до 18 лет:

  • мягкая или ультрамягкая щетина;

  • небольшой размер головки — до 2 см;

  • деликатные режимы работы;

  • яркий дизайн.

Для взрослых:

  • стандартная или мягкая щетина;

  • размер головки — от 2 см до 2,5 см;

  • несколько режимов работы;

  • эргономичная ручка.

Как выбрать электрическую зубную щетку: основные типы

По механизму работы электрические зубные щетки делятся на несколько видов.

  1. Звуковые:

  • частота 30–40 тысяч движений в минуту;

  • бережная чистка;

  • подходит для чувствительных зубов.

  1. Ультразвуковые:

  • до 100 миллионов колебаний в минуту;

  • глубокая чистка;

  • дороже аналогов.

  1. Ротационные:

  • вращающиеся головки;

  • эффективное удаление налета;

  • может быть агрессивной для десен.

Как выбрать электрическую зубную щетку Как выбрать электрическую зубную щетку Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как выбрать электрическую зубную щетку: ключевые параметры выбора

Жесткость щетины:

  • ультрамягкая — для чувствительных зубов;

  • мягкая — стандартный вариант;

  • средняя — только по рекомендации стоматолога.

Дополнительные функции:

  • таймер — 2 минуты на чистку;

  • датчик давления — предупреждает о сильном нажатии;

  • индикатор износа щетины;

  • несколько режимов работы — массаж, отбеливание.

Комплектация:

  • количество насадок в комплекте;

  • тип зарядки — станция или USB;

  • наличие дорожного футляра.

Как проверить перед покупкой

Тест в магазине:

  • оцените удобство ручки;

  • проверьте уровень шума;

  • уточните доступность сменных насадок;

  • узнайте срок гарантии.

Совет стоматологов: меняйте насадки каждые три месяца, даже если индикатор износа не сработал. Это гарантирует эффективную чистку.

Правила использования и ухода

Чтобы электрическая щетка работала эффективно и прослужила долго, важно соблюдать несколько простых правил.

Техника чистки:

  • держите щетку под углом 45 градусов к десне;

  • не надавливайте сильно — датчик давления предупредит о чрезмерном усилии;

  • перемещайте щетку медленно от зуба к зубу — не нужно тереть, как обычной щеткой;

  • уделяйте каждому участку по 2–3 секунды.

Уход за щеткой:

  • промывайте насадку после каждого использования;

  • храните в вертикальном положении в открытом виде без колпачка;

  • не кипятите и не дезинфицируйте спиртом — это повреждает щетину;

  • избегайте падений — удар может повредить мотор.

Зарядка и хранение:

  • не оставляйте щетку разряженной надолго, особенно Li-Ion-аккумуляторы;

  • модели с подставкой ставьте на зарядку только после полного разряда;

  • USB-модели не подключайте к быстрой зарядке — используйте обычный адаптер 5V/1A.

Частые ошибки:

  • использование одной насадки всей семьей. Это негигиенично;

  • чистка только передних зубов — нужно обрабатывать все поверхности;

  • игнорирование режимов. Например, «для чувствительных зубов» при кровоточивости десен.

Правильно подобранная электрическая зубная щетка — инвестиция в здоровье ваших зубов. Учитывайте особенности возраста, состояние зубов и рекомендации стоматолога при выборе.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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