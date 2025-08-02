Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку

Разные потребности — разные технологии. Как выбрать электрическую зубную щетку для каждого возраста? В новом материале NEWS.ru сравниваем модели и объясняем, на что обратить внимание при покупке.
Как выбрать электрическую зубную щетку: определяем возрастную категорию
Для подростков от 12 до 18 лет:
мягкая или ультрамягкая щетина;
небольшой размер головки — до 2 см;
деликатные режимы работы;
яркий дизайн.
Для взрослых:
стандартная или мягкая щетина;
размер головки — от 2 см до 2,5 см;
несколько режимов работы;
эргономичная ручка.
Как выбрать электрическую зубную щетку: основные типы
По механизму работы электрические зубные щетки делятся на несколько видов.
Звуковые:
частота 30–40 тысяч движений в минуту;
бережная чистка;
подходит для чувствительных зубов.
Ультразвуковые:
до 100 миллионов колебаний в минуту;
глубокая чистка;
дороже аналогов.
Ротационные:
вращающиеся головки;
эффективное удаление налета;
может быть агрессивной для десен.
Как выбрать электрическую зубную щетку
Как выбрать электрическую зубную щетку: ключевые параметры выбора
Жесткость щетины:
ультрамягкая — для чувствительных зубов;
мягкая — стандартный вариант;
средняя — только по рекомендации стоматолога.
Дополнительные функции:
таймер — 2 минуты на чистку;
датчик давления — предупреждает о сильном нажатии;
индикатор износа щетины;
несколько режимов работы — массаж, отбеливание.
Комплектация:
количество насадок в комплекте;
тип зарядки — станция или USB;
наличие дорожного футляра.
Как проверить перед покупкой
Тест в магазине:
оцените удобство ручки;
проверьте уровень шума;
уточните доступность сменных насадок;
узнайте срок гарантии.
Совет стоматологов: меняйте насадки каждые три месяца, даже если индикатор износа не сработал. Это гарантирует эффективную чистку.
Правила использования и ухода
Чтобы электрическая щетка работала эффективно и прослужила долго, важно соблюдать несколько простых правил.
Техника чистки:
держите щетку под углом 45 градусов к десне;
не надавливайте сильно — датчик давления предупредит о чрезмерном усилии;
перемещайте щетку медленно от зуба к зубу — не нужно тереть, как обычной щеткой;
уделяйте каждому участку по 2–3 секунды.
Уход за щеткой:
промывайте насадку после каждого использования;
храните в вертикальном положении в открытом виде без колпачка;
не кипятите и не дезинфицируйте спиртом — это повреждает щетину;
избегайте падений — удар может повредить мотор.
Зарядка и хранение:
не оставляйте щетку разряженной надолго, особенно Li-Ion-аккумуляторы;
модели с подставкой ставьте на зарядку только после полного разряда;
USB-модели не подключайте к быстрой зарядке — используйте обычный адаптер 5V/1A.
Частые ошибки:
использование одной насадки всей семьей. Это негигиенично;
чистка только передних зубов — нужно обрабатывать все поверхности;
игнорирование режимов. Например, «для чувствительных зубов» при кровоточивости десен.
Правильно подобранная электрическая зубная щетка — инвестиция в здоровье ваших зубов. Учитывайте особенности возраста, состояние зубов и рекомендации стоматолога при выборе.