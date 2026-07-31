Зеленый налет исчезнет без следа: простые способы отмыть руки после кабачков

После чистки кабачков и патиссонов на руках нередко остается темный налет, который не смывается обычным мылом. Не стоит переживать — избавиться от него можно быстро и без дорогих средств. Все необходимое уже есть у вас дома.

Самый простой способ — аккуратно потереть загрязненные участки влажной губкой для посуды или мягкой щеткой. Хорошо справляется с налетом и зубная паста: нанесите ее на кожу, слегка помассируйте и смойте теплой водой.

Если загрязнения стойкие, используйте раствор уксуса с водой в пропорции 1:1 или протрите руки долькой лимона. Натуральные кислоты помогают быстро удалить следы овощного сока и освежают кожу. После процедуры обязательно нанесите питательный крем для рук.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что свежий налет удаляется гораздо легче, чем застарелый. А чтобы не тратить время на очистку, во время переработки овощей надевайте тонкие хозяйственные перчатки — они надежно защитят кожу рук.

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