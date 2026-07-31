Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 13:46

Хитрость опытных хозяек: пустой тюбик от пасты подарит приятный аромат в санузле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычная зубная паста может пригодиться не только в ванной комнате. Даже почти пустой тюбик поможет надолго наполнить туалет приятным свежим ароматом и позволит сэкономить на покупке освежителей воздуха.

Сделать домашний ароматизатор очень просто. Возьмите тюбик зубной пасты с приятным запахом и сделайте в нем несколько небольших отверстий иглой или булавкой. Затем поместите его в сливной бачок так, чтобы он не мешал работе механизма.

При каждом смыве вода будет постепенно растворять небольшое количество пасты, распространяя свежий аромат по санузлу. Одного тюбика может хватить на несколько недель использования. При этом важно помнить, что такой способ не заменяет регулярную уборку и дезинфекцию туалетной комнаты.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько просто поддерживать приятный запах без лишних расходов. Для лучшего результата выбирайте зубную пасту с мятным или травяным ароматом и не забывайте регулярно очищать сантехнику от налета и загрязнений.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
Читайте также
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Общество
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Смешал за 5 минут — и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения
Общество
Смешал за 5 минут — и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Власть
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку
Общество
Улыбка как у стоматолога: как выбрать электрическую зубную щетку
Названы продукты, которыми опасно злоупотреблять в жаркую погоду
Здоровье/красота
Названы продукты, которыми опасно злоупотреблять в жаркую погоду
полезные советы
зубная паста
советы
ароматы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель пострадал в ходе массированных атак ВСУ по Белгородчине
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.