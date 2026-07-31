Хитрость опытных хозяек: пустой тюбик от пасты подарит приятный аромат в санузле

Обычная зубная паста может пригодиться не только в ванной комнате. Даже почти пустой тюбик поможет надолго наполнить туалет приятным свежим ароматом и позволит сэкономить на покупке освежителей воздуха.

Сделать домашний ароматизатор очень просто. Возьмите тюбик зубной пасты с приятным запахом и сделайте в нем несколько небольших отверстий иглой или булавкой. Затем поместите его в сливной бачок так, чтобы он не мешал работе механизма.

При каждом смыве вода будет постепенно растворять небольшое количество пасты, распространяя свежий аромат по санузлу. Одного тюбика может хватить на несколько недель использования. При этом важно помнить, что такой способ не заменяет регулярную уборку и дезинфекцию туалетной комнаты.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько просто поддерживать приятный запах без лишних расходов. Для лучшего результата выбирайте зубную пасту с мятным или травяным ароматом и не забывайте регулярно очищать сантехнику от налета и загрязнений.

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