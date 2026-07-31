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31 июля 2026 в 11:46

Маленькая хитрость для стирки: бюджетный порошок справится даже со сложными пятнами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не спешите покупать дорогие средства для стирки, если привычный порошок плохо справляется с загрязнениями. Усилить его действие помогут простые продукты, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Результат приятно удивит, а расходы на бытовую химию станут заметно меньше.

Для приготовления домашнего усилителя смешайте 2 стакана пищевой соды и 60 мл перекиси водорода. Для отбеливания белых вещей количество перекиси можно увеличить до 180 мл. Добавьте 1,5–3 столовые ложки смеси к такому же количеству порошка и замочите белье на 20 минут или на ночь при сильных загрязнениях.

Еще один помощник — обычная соль. Она смягчает воду, помогает порошку работать эффективнее и делает ткань мягче. Растворите 1 столовую ложку соли в 100 мл воды и залейте раствор в отсек для кондиционера.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что даже бюджетный порошок отлично справляется со своей задачей. Для сохранения яркости цветного белья стирайте его при рекомендованной температуре и не перегружайте барабан стиральной машины.

Ранее сообщалось, что лимон можно использовать не только в готовке — его кожура отлично подходит для домашней уборки. Из обычных продуктов получится средство, которое поможет убрать жир, разводы и повседневные загрязнения без лишних расходов.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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