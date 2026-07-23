Сантехник не понадобится: простой трюк с капсулой для стирки быстро прочистит слив

Сантехник не понадобится: простой трюк с капсулой для стирки быстро прочистит слив

Если вода в раковине стала уходить медленнее, не спешите покупать дорогие средства для прочистки труб. Справиться с небольшими засорами и неприятным запахом поможет простой способ с капсулой для стирки, уксусом и горячей водой.

Поместите одну капсулу для стирки в сливное отверстие и залейте ее горячей водой температурой около 80 градусов. Через 10 минут влейте еще около 2 литров горячей воды. Затем добавьте 250 мл уксуса и оставьте средство действовать на 30 минут.

Активные компоненты помогают размягчить жировые отложения, а уксус устраняет неприятные запахи и растворяет налет. В завершение тщательно промойте слив большим количеством теплой воды.

Такой способ подходит для профилактики небольших засоров. Если вода совсем не уходит, причина может быть в серьезном загрязнении труб, которое потребует механической прочистки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь проводит такую чистку примерно раз в месяц. Дополнительно установите на слив небольшую сеточку — она задержит остатки пищи и поможет избежать новых засоров.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.