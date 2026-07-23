Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 17:57

Сантехник не понадобится: простой трюк с капсулой для стирки быстро прочистит слив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вода в раковине стала уходить медленнее, не спешите покупать дорогие средства для прочистки труб. Справиться с небольшими засорами и неприятным запахом поможет простой способ с капсулой для стирки, уксусом и горячей водой.

Поместите одну капсулу для стирки в сливное отверстие и залейте ее горячей водой температурой около 80 градусов. Через 10 минут влейте еще около 2 литров горячей воды. Затем добавьте 250 мл уксуса и оставьте средство действовать на 30 минут.

Активные компоненты помогают размягчить жировые отложения, а уксус устраняет неприятные запахи и растворяет налет. В завершение тщательно промойте слив большим количеством теплой воды.

Такой способ подходит для профилактики небольших засоров. Если вода совсем не уходит, причина может быть в серьезном загрязнении труб, которое потребует механической прочистки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь проводит такую чистку примерно раз в месяц. Дополнительно установите на слив небольшую сеточку — она задержит остатки пищи и поможет избежать новых засоров.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Одежда прослужит дольше: простой секрет выбора между порошком и гелем для стирки
Общество
Одежда прослужит дольше: простой секрет выбора между порошком и гелем для стирки
Что такое вторая смена у взрослых: как разделить обязанности и не выгореть
Семья и жизнь
Что такое вторая смена у взрослых: как разделить обязанности и не выгореть
Варю всего 5 минут: готовлю пикули как в бургерных. Такие огурчики готовятся просто и украсят много блюд
Общество
Варю всего 5 минут: готовлю пикули как в бургерных. Такие огурчики готовятся просто и украсят много блюд
Укроп и петрушка оживают на глазах: домашний способ вернет зелени свежий вид без хлопот
Общество
Укроп и петрушка оживают на глазах: домашний способ вернет зелени свежий вид без хлопот
Кухонный слив скажет спасибо: копеечный способ не дает жиру забивать трубы месяцами
Общество
Кухонный слив скажет спасибо: копеечный способ не дает жиру забивать трубы месяцами
быт
уксус
слив
чистки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советник президента оценила идею введения устной части ЕГЭ
Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова
Стало известно, какое качество объединяет Федорова и Сырского
В Кремле поддержали введение нового вида ЕГЭ
Дочь-инвалид артиста Баталова назвала себя жертвой обмана
«Ожидания высокие»: Масалитин о готовности команд к новому сезону РПЛ
Предпринимателям напомнили, что грозит за несоблюдение квотирования
Продавец фруктов развеял популярный миф о выборе арбуза
Мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания
В Совете Федерации объяснили, чем обосновано проведение СВО
Разработчик косметики ответила, какой шампунь менее эффективен летом
Уехавший из РФ актер-иноагент задолжал более 302 тыс. рублей
Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние
Еврокомиссия оштрафовала Google за потакание собственным сервисам
Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в европейской стране
В Госдуме рассказали, как изменится повседневная жизнь россиян с 1 августа
Подружка невесты осталась инвалидом из-за жесткой свадебной традиции
Экстремальная поездка детей на крыше автобуса попала на видео
Египетские таможенники украли у туристов из России более 500 тыс. рублей
Риелтор Долиной лишился квартиры и денег из-за махинации
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.