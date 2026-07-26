Запах из раковины исчезнет надолго: хозяйки знают простой трюк с маслом перед отъездом

После долгого отпуска или поездки на дачу дома иногда встречает неприятный запах из раковины. Причина часто не в трубах, а в пересохшем гидрозатворе. Простая хитрость с подсолнечным маслом поможет сохранить свежесть в квартире даже при длительном отсутствии.

Перед отъездом налейте в слив раковины примерно одну столовую ложку обычного растительного масла. Оно создаст тонкую пленку на поверхности воды в изгибе трубы и замедлит ее испарение.

Именно вода в гидрозатворе не пропускает канализационные запахи в помещение. Когда раковиной долго не пользуются, она постепенно исчезает, и неприятные ароматы начинают проникать в дом. Масляный слой помогает сохранить водяной барьер на несколько недель.

Этот способ подходит не только для кухни, но и для ванны, душа и редко используемых сливов. После возвращения масло просто смоется при первом включении воды.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что после поездок в квартире не появляется неприятный запах из труб. Дополнительно советует перед отъездом проверить все сливы, которыми редко пользуются, чтобы защитить весь дом.

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