Жир на кухне сдается без боя: простые способы, которые реально спасают шкафы и столешницы

Жир на кухне сдается без боя: простые способы, которые реально спасают шкафы и столешницы

Жировой налет на кухне появляется незаметно, но со временем превращается в плотную липкую пленку. Больше всего страдают шкафы над плитой и рабочие поверхности. Чтобы не доводить до сложной чистки, важно действовать правильно и регулярно.

Сначала нужно определить материал мебели и подобрать безопасное средство. Для пластика и МДФ подойдут уксусные растворы, сода и мягкие губки. Для дерева — только щадящие составы без агрессивной химии, а после уборки обязательна защита маслом или полиролью. Сильные загрязнения хорошо убирает смесь уксуса со спиртом, но использовать ее часто нельзя.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь проводит легкую чистку кухни гораздо чаще, но быстрее. Ее совет — не забывать про вытяжку, ведь именно она собирает основную часть жира.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.