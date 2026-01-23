Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Засор в раковине? Не паникуйте: как убрать пробку без химии и сантехника при помощи стирального порошка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Застоявшаяся вода в раковине — неприятная, но вполне решаемая проблема. Вместо того чтобы тратиться на агрессивные средства или вызывать мастера, попробуйте простой домашний метод. Стиральный порошок справится со свежими засорами не хуже специализированной химии, а обойдётся в разы дешевле. Этот способ безопасен для труб при правильном применении и не требует особых навыков.

Чтобы устранить засор, сначала уберите из раковины лишнюю воду — подойдёт губка или небольшая ёмкость. Снимите защитную решётку со сливного отверстия и засыпьте туда стакан стирального порошка. Сразу влейте стакан горячей воды (примерно 70 градусов — кипяток может повредить трубы). Затем закройте слив пробкой или плотно утрамбуйте отверстие тканью, чтобы активные вещества работали в замкнутом пространстве. Оставьте на час или, для лучшего эффекта, на всю ночь. После этого наполните раковину горячей водой до краёв и резко выдерните пробку — напор вытолкнет размягчённые загрязнения. В завершение пролейте слив интенсивной струёй горячей воды в течение трёх минут.

Для профилактики проливайте кухонный слив кипятком каждые 10–14 дней, раз в месяц используйте соду с уксусом. Установите сеточки‑улавливатели на сливы — они задержат мусор до попадания в канализацию.

Ранее сообщалось, что забившийся налётом лоток стиральной машины — головная боль многих хозяек. Твёрдые отложения не только портят внешний вид, но и снижают качество стирки. К счастью, вернуть лотку первозданную чистоту можно без дорогих чистящих средств — понадобятся лишь простые ингредиенты с кухни.

