17 января 2026 в 15:05

Лоток стиральной машины сияет как новый: бюджетный способ очистки без вредной химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Забившийся налётом лоток стиральной машины — головная боль многих хозяек. Твёрдые отложения не только портят внешний вид, но и снижают качество стирки. К счастью, вернуть лотку первозданную чистоту можно без дорогих чистящих средств — понадобятся лишь простые ингредиенты с кухни.

Для начала аккуратно извлеките лоток из машины — в большинстве моделей для этого достаточно потянуть за специальный фиксатор. Подготовьте два раствора. В первую ёмкость налейте кипяток и добавьте 1–2 столовые ложки лимонной кислоты: она размягчит известковый налёт и затвердевший порошок.

Во второй ёмкости растворите в кипятке 1–2 столовые ложки кальцинированной соды (можно усилить эффект, добавив пищевую соду). Поместите лоток сначала в раствор с лимонной кислотой, дождитесь окончания шипения, затем переложите в содовый раствор. Оставьте на два часа, после чего тщательно промойте под проточной водой. При необходимости обработайте труднодоступные места мягкой щёткой. Чистый лоток верните на место. Регулярное применение этого метода предотвратит накопление загрязнений и продлит срок службы техники.

Ранее сообщалось, что известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

