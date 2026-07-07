Вода в трубах гудит по ночам? Опытный сантехник раскрыл фишку с самодельным гасителем шума

Каждую ночь, когда соседи спускали воду, стояки издавали низкий гул, от которого сотрясались стены. Перепробовал все: затягивал хомуты, подкладывал поролон, заливал монтажную пену — вибрация все равно проходила через металл и усиливалась в пустотах за гипсокартоном. Проблема оказалась в резонансе, и вот как это исправить.

Трубы из металлопластика передают звук на соседние конструкции. Нужно разорвать акустическую связь. Купил лист технической резины толщиной 5 мм, нарезал полосы шириной с ладонь и подсунул между трубами и хомутами. В месте прохода через перекрытие обмотал резиной и зафиксировал стяжками.

Резина изолирует трубу от контакта с твердыми поверхностями, гася вибрацию. Результат — гул стал едва слышным, в комнатах исчез полностью. Потратил 300 рублей и час времени. Отличный лайфхак для многоэтажек.