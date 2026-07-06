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06 июля 2026 в 11:39

Гул в стояках не дает спать? Показываю бюджетный способ убрать шум без сантехника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По ночам стояки гудели так, что сотрясались стены. Перепробовал хомуты, поролон, пену — не помогало. Вибрация проходила через металл и усиливалась в пустотах за гипсокартоном.

Проблема оказалась в резонансе — трубы передают звук на стены. Нужно разорвать контакт. Купил лист технической резины толщиной 5 мм. Нарезал полосы и подсунул между трубами и хомутами. В месте прохода через перекрытие обмотал резиной и зафиксировал стяжками.

Резина гасит вибрацию, не давая ей уходить в стены. Гул стал едва слышным. Потратил 300 рублей и час времени. Отличный лайфхак для многоэтажек.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

Проверено редакцией
Общество
советы
ремонт
трубы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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