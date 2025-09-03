Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине Трамп: США примут меры, если будут недовольны решением Путина по Украине

США предпримут шаги, если не будут удовлетворены действиями России по украинскому кризису, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким в Белом доме. Он отметил, что глава РФ Владимир Путин знает его позицию. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fpx News.

Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет, — подчеркнул Трамп.

Ранее Путин заявил, что так называемая «партия войны», представленная рядом европейских стран, регулярно подвергает критике «партию мира» в лице США. Одни силы, по его словам, призывают продолжать конфронтацию «до последнего украинца», в то время как действующая американская администрация и лично Трамп ищут пути мирного решения.

Аналитик Илья Головнев между тем заявил, что до предполагаемого краха ВСУ осталось две недели из-за смены тактики ВС РФ в СВО. По его мнению, российская армия может вскоре нанести удары по ключевым объектам энергосистемы Украины: подстанциям, топливным складам и газовым хабам, что сократит генерацию до 20%. Это, подчеркнул Головнев, вызовет экономический спад и ударит по оборонному потенциалу.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.