СК раскрыл сумму ущерба по делу о посадке самолета на поле

СК раскрыл сумму ущерба по делу о посадке самолета на поле Ущерб от посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле превысил 100 млн рублей

Следственные органы направили в суд уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте. Материальный ущерб от инцидента, произошедшего в сентябре 2023 года, превысил 118,9 млн рублей.

В качестве обвиняемого по делу проходит бывший командир воздушного судна, которому инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, он нарушил правила пилотирования, проигнорировав критический рост расхода топлива, вызванный технической неисправностью шасси. Вместо незамедлительной посадки на ближайшем аэродроме в Омске, он принял решение продолжить полет до Новосибирска для устранения неполадки.

Однако из-за нехватки топлива воздушное судно совершило аварийную посадку вне аэродрома на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. Находившиеся на борту 161 пассажир и четыре члена экипажа не пострадали, — добавили в ведомстве.

Все люди на борту были спасены благодаря грамотным действиям экипажа во время вынужденной посадки. Обвиняемому грозит наказание по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил безопасности, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, инициированной из-за катастрофы Ан-24 в июле. В частности, ведомство направило в Росавиацию письмо, где названы причины для отзыва сертификата эксплуатанта ВС. Среди них указаны эксплуатация с нарушением требований, полеты без технического обслуживания, существенные недочеты в подготовке экипажей.