03 сентября 2025 в 18:21

Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян

FT: круиз россиян на Северный полюс сорвался из-за ареста миллионера Гугнина

Ледокольное судно Ponant Le Commandant Charcot Ледокольное судно Ponant Le Commandant Charcot Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Элитный круиз на Северный полюс, предназначенный для российских пассажиров, отменили, пишет Financial Times (FT). Причиной стало задержание в США известного криптопредпринимателя и миллионера Юрия Гугнина.

Роскошное двухнедельное путешествие на ледокольном судне Ponant Le Commandant Charcot планировалось на август 2025 года. Организаторы обещали пассажирам выступления звезд российской эстрады. Стоимость такого вояжа варьировалась от $70 до $200 тысяч (от 5,6 млн до 16 млн рублей).

В июне американские власти задержали Юрия Гугнина по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Его брокерская компания Evita выступала посредником в аренде ледокола Ponant Le Commandant Charcot. После поступления новостей об аресте Гугнина, компания — собственник судна — немедленно расторгла соглашение с его фирмой.

Теперь российская туристическая компания TRVL из Дубая, которая организовывала круиз, подала иск против Ponant. По ее заявлению, после отмены путешествия Ponant не вернула $5,8 млн (469 млн рублей) из общей суммы в $8,5 млн (687,4 млн рублей). TRVL также требует возмещения дополнительных убытков на сумму $7 млн (566,1 млн рублей).

Ранее Минтранс России сообщил, что в 2025 году между РФ и Ираном запустят туристические круизы по Каспийскому морю. Также будут организованы регулярные судоходные линии.

