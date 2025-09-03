Хотя бы не Бруней: что ждать от матчей России против Иордании и Катара

Хотя бы не Бруней: что ждать от матчей России против Иордании и Катара

В сентябре сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против национальных команд Иордании и Катара. Что известно о соперниках, какого результата ждать, когда пройдут игры — в материале NEWS.ru.

Кто попал в состав сборной России на сентябрьские игры

В конце августа Российский футбольный союз (РФС) представил окончательный состав национальной сборной на матчи с Иорданией и Катаром. В список из 30 футболистов вошли три игрока, выступающих в зарубежных чемпионатах. Это голкипер Матвей Сафонов, защищающий ворота французского «Пари Сен-Жермен», а также полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты» (MLS) и Александр Головин, представляющий французский «Монако».

Также в национальной команде появятся новые лица. Впервые вызов в сборную получили защитник Матвей Лукин из ЦСКА и вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.

Что известно о сборной Иордании

Сборная Иордании переживает свои лучшие времена. В начале 2024 года команда под руководством Жамаля Селлами сенсационно вышла в финал Кубка Азии. В полуфинальном матче иорданцы обыграли главных фаворитов турнира сборную Южной Кореи со счетом 2:0. В решающем поединке команда уступила Катару — 1:3.

5 июня 2025 года стало известно, что Иордания впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. На данный момент эта сборная занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Их матч с Россией станет первым в истории противостояния команд.

Что известно о сборной Катара

Сборная Катара является двукратным обладателем Кубка Азии. В 2019 году она выиграла этот турнир в ОАЭ, а в 2024-м — на своем поле. В финале катарцы со счетом 3:1 обыграли Иорданию. На пути к титулу они также оказались сильнее Палестины (2:1), Узбекистана (1:1, 3:2 по пенальти) и Ирана (3:2).

В 2022 году Катар впервые в истории выступил на домашнем чемпионате мира. Успеха добиться не получилось: в группе с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором команда не смогла набрать ни одного очка, забив всего один гол.

Игроки сборной Катара Фото: IMAGO/NOUSHADGlobal Look Press

В рейтинге FIFA Катар располагается на 53-й строчке. Главным тренером команды является известный по работе в мадридском «Реале» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Матч против россиян станет пятым в истории противостояния сборных. В 2011 и 2023 годах встречи завершились вничью 1:1, в 2016-м Катар выиграл со счетом 2:1, а в 1996-м — Россия (5:2).

Какого результата ждать от матчей с Иорданией и Катаром

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил, что сборной России хотелось бы сыграть против топ-сборных, но сейчас это практически невозможно из-за международной обстановки. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что ждет побед в матчах против Иордании и Катара.

«Уровень соперников не тот, который бы хотелось. Хочется сыграть с топ-сборными. Но сейчас это практически невозможно. Играем с теми, кто есть. Нужно показать красивую игру, обязательно выиграть и порадовать наших болельщиков, которые будут смотреть игры вне зависимости от клубных пристрастий и должны получить удовольствие от международных игр, которых в российском футболе, к сожалению, нет», — сказал Булыкин.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отметил, что, в отличие от Гренады, Кубы и Таиланда, предстоящие соперники находятся в первой сотне рейтинга FIFA. Он также считает, что россияне должны спокойно выигрывать оба матча, но добавил, что ожиданий от игр никаких нет.

«Уже хорошо, что хоть соперники по рейтингу находятся в первой сотне рейтинга FIFA. Катар играл на чемпионате мира. Нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Должны быть спокойные победы в двух матчах. Сами понимаете, это команды из второй половины сотни. На фоне «грандиозных» успехов и побед над сборными Гренады, Кубы, Таиланда это уже более-менее нормально», — сказал Мостовой.

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru заявил, что Иордания не будет мальчиком для битья в предстоящей игре. Он добавил, что Россия одержит победу в два-три мяча.

Игроки сборной России Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Независимо от уровня команды сборная должна жить, существовать и играть. Не могу поставить Иорданию в один ряд с тем же Катаром, к сожалению. Но все-таки они не совсем мальчики для битья. Я считаю, что игра закончится победой России с преимуществом в два-три мяча», — сказал Непомнящий.

Специалист также отметил, что выездная встреча против Катара должна получиться интересной и сложной, но коллектив Валерия Карпина все равно будет фаворитом и должен побеждать.

«С Катаром будет гораздо сложнее, чем с Иорданией. Тем более игра на выезде. Мы выиграли у них всего один раз, но я все равно считаю, что россияне будут фаворитами. В этот раз удалось собрать оптимальный состав: и легионеры, и боевая молодежь. Будем надеяться, что впереди нас ждет свет в конце туннеля», — сказал Непомнящий.

Где и когда состоятся матчи с Иорданией и Катаром

Матч сборной России против сборной Иордании состоится 4 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток будет дан в 20:00.

В мероприятии примут участие российские артисты. По окончании встречи выступит исполнитель популярного хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Открывать матч будет певица Юлианна Караулова, которая исполнит гимн РФ. На площади перед ареной с концертом выступит группа «Фабрика», а музыкант SOCRAT (Кирилл Астапов. — NEWS.ru) и хор Сретенского монастыря исполнят композицию «Жди меня домой».

Матч России и Катара состоится 7 сентября на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в городе Эр-Райян. Начало встречи — 18:15 (мск).

