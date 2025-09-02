«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит

Московское «Динамо» провалило старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице. После очередного поражения специалист намекнул на возможный уход из клуба. Последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году. С чем связан подобный старт сезона, какая судьба ждет Карпина в клубе, кто может прийти ему на смену — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» выступает под руководством Карпина в РПЛ

В июне Карпин возглавил московское «Динамо». Специалист совмещает работу в клубе РПЛ и сборной России. Ранее Карпин восемь лет работал в «Ростове».

«Динамо» подписало несколько новых футболистов. В команду пришли хорошо знакомые Карпину по совместной работе в «Ростове» Максим Осипенко и Бахтиер Зайнутдинов, форвард Иван Сергеев, вернувшийся в Россию из швейцарского «Сьона» Антон Миранчук, а также бразильский защитник Рубенс.

«Динамо» набрало восемь очков с начала чемпионата. Бело-голубые разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, победили «Ростов» (1:0), сыграли вничью с новичками РПЛ «Балтикой» и «Сочи» (оба матча завершились со счетом 1:1), а также уступили действующему чемпиону России «Краснодару» (0:1), ЦСКА (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). По итогам семи туров «Динамо» находится на десятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

После поражения от махачкалинцев Карпин на пресс-конференции заявил о готовности покинуть «Динамо».

«Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли?» — заявил Карпин.

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил неудачный старт команды в РПЛ.

Главный тренер ФК «Динамо» Валерий Карпин в матче 5-го тура Российской премьер-лиги в Москве. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ляпы и ошибки — это особенности того процесса, который сейчас происходит в команде. Надеемся, что у футболистов и тренерского штаба получится исправить эту ситуацию. Видим и понимаем, над этим моментом нужно работать», — сказал он.

Уволят ли тренера Карпина из «Динамо»

Бывший наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что в «Динамо» до сих пор продолжается процесс адаптации между коллективом и тренером.

«Произошел некий взрыв, Карпин говорит, что игроки его не слышат. Так бывает. Непонятная ситуация со сборной: команда в таком положении неделю будет без тренера, это потерянное время», — заявил Непомнящий.

Он считает, что Карпин не собирается покидать бело-голубых.

«Если руководство примет решение освободить Карпина, то он уйдет — такова судьба тренера. Сам Валерий уходить никуда не собирается», — добавил он.

Такого же мнения придерживается бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Он всегда и везде так говорит, когда что-то не получается. Думаю, никто не удивлен. Он в сборную сейчас уедет, непонятно, что произойдет с командой за неделю. Не знаю, кто будет тренировать. Если будет Гусев, то, думаю, поможет ребятам настроиться и где-то даже расслабиться. Никто не знает, как „Динамо“ будет тренироваться здесь. Наверное, даже руководство», — сказал Булыкин в разговоре с NEWS.ru.

Почему Карпин провалил старт сезона в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин также считает, что футболисты адаптируются к требованиям Карпина. По его словам, наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с игроками. Силкин поддержал Карпина и отметил, что любому тренеру нужно дать время поработать.

«Он пришел из провинциальной команды, хоть и является тренером сборной России. „Ростов“ — это не „Динамо“. В этой команде сразу нужен результат. Ты находишься под большим прицелом. Раз приняли решение назначить Карпина, нужно дать ему время. Снимать — это самое простое решение», — сказал Силкин в беседе с NEWS.ru.

Непомнящий назвал причиной неудач бело-голубых большое количество травм. Он предположил, что после перерыва на матчи сборных сможет вернуться нападающий Константин Тюкавин.

«У „Динамо“ сейчас много потерь в составе. Предполагаю, что после перерыва на матчи сборных будет готов выйти Константин Тюкавин, и команда стабилизируется. Он него зависит довольно многое», — заявил Непомнящий.

Кто может заменить Карпина в «Динамо»

Популярный стример и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон во время трансляции заявил, что новым тренером бело-голубых должен стать Леонид Слуцкий, который с начала 2024 года возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». По его информации, переговоры между сторонами идут, а Карпину «надо приготовиться».

Ранее Мэддисон уже критиковал методы работы специалиста в «Динамо», нарисовав рыбу во время стрима. Он назвал вратаря Игоря Лещука, защитников Николаса Маричаля и Осипенко «бермудским треугольником смерти». Также, по словам стримера, Карпин обыгрывал «только сборные Лимпопо».

Илья Мэддисон про Карпина в «Динамо» Фото: Скриншот с канала Мэддисона

Непомнящий считает, что «Динамо» не уволит тренера. По его мнению, Слуцкому хорошо в Китае.

«Мне кажется, это слух, не более того. Мне кажется, Слуцкий счастлив в Шанхае, ему совсем не захочется окунаться в этот котел на костре. Живет хорошо, за чемпионство борется. Зачем ему в „Динамо“»? — сказал Непомнящий.

