День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:18

Известный тренер раскрыл, уволят ли Карпина из «Динамо»

Тренер Непомнящий: Карпин не собирается никуда уходить

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин продолжит руководить командой, заявил NEWS.ru экс-наставник "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, коллективу по-прежнему нужно время на адаптацию и пока непонятно, как повлияет на «бело-голубых» пауза на матчи сборных.

Если руководство примет решение освободить Карпина, то он уйдет — такова судьба тренера. Сам Валерий уходить никуда не собирается. Произошел некий взрыв, Карпин говорит, что игроки его не слышат. Так бывает. Непонятная ситуация со сборной: команда в таком положении неделю будет без тренера, это потерянное время. Хотя, возможно, и поможет им отдохнуть и перезагрузиться, — сказал Непомнящий.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. В турнирной таблице москвичи располагаются на десятой строчке, набрав восемь очков.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.

Валерий Карпин
Валерий Непомнящий
Динамо
РПЛ
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Аналитик рассказал, как избежать блокировки при снятии наличных
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.