Известный тренер раскрыл, уволят ли Карпина из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин продолжит руководить командой, заявил NEWS.ru экс-наставник "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, коллективу по-прежнему нужно время на адаптацию и пока непонятно, как повлияет на «бело-голубых» пауза на матчи сборных.

Если руководство примет решение освободить Карпина, то он уйдет — такова судьба тренера. Сам Валерий уходить никуда не собирается. Произошел некий взрыв, Карпин говорит, что игроки его не слышат. Так бывает. Непонятная ситуация со сборной: команда в таком положении неделю будет без тренера, это потерянное время. Хотя, возможно, и поможет им отдохнуть и перезагрузиться, — сказал Непомнящий.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. В турнирной таблице москвичи располагаются на десятой строчке, набрав восемь очков.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.