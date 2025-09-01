День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:29

Российский тренер оценил шансы Слуцкого возглавить «Динамо» вместо Карпина

Тренер Непомнящий: Слуцкий счастлив в Шанхае, ему не захочется ехать в «Динамо»

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Бывший тренер клубов Российской премьер-лиги и сборной России Леонид Слуцкий не поедет в московское «Динамо», заявил NEWS.ru экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он считает, что ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа» специалист счастлив на своем посту.

Мне кажется это слух, не более того. Мне кажется, Слуцкий счастлив в Шанхае, ему совсем не захочется окунаться в этот котел на костре. Живет хорошо, за чемпионства борется. Зачем ему в «Динамо»? — сказал Непомнящий.

По словам известного стримера и болельщика «Динамо» Ильи Мэддисона, новым главным тренером клуба должен стать Слуцкий. Он заявил, что переговоры уже идут, а Карпину «надо приготовиться».

В седьмом туре РПЛ московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. В турнирной таблице москвичи располагаются на десятой строчке, набрав восемь очков.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что никто не удивлен словами Карпина о готовности уйти из клуба. Он отметил, что неделя под руководством ассистента Ролана Гусева должна помочь команде.

Валерий Карпин
Леонид Слуцкий
РПЛ
Динамо
