29 августа 2025 в 16:38

Сборная России обнародовала состав команды на матчи с Иорданией и Катаром

РФС опубликовал состав сборной России на матчах с Катаром и Иорданией в сентябре

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) представил окончательный состав национальной сборной, которая соберется в сентябре для проведения товарищеских матчей. Команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром.

В список из 30 футболистов вошли три игрока, выступающих в зарубежных чемпионатах. Это голкипер Матвей Сафонов, защищающий ворота французского «Пари Сен-Жермен», а также полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты» (MLS) и Александр Головин, представляющий французский «Монако».

Также национальная команда увидит новые лица. Впервые вызов в сборную получили защитник Матвей Лукин из ЦСКА и вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.

Сборная России проведет первый товарищеский матч 4 сентября в Москве, где примет команду Иордании. Вторая встреча запланирована на 7 сентября: российские футболисты отправятся в Эр-Райян, чтобы сыграть против сборной Катара.

Ранее стало известно, что петербургский ФК «Зенит» прекращает сотрудничество с сербским хавбеком Сашей Зделаром. Соответствующее соглашение, которое действовало до лета 2026 года, удалось достичь по обоюдному решению.

РФС
футбол
матчи
команды
