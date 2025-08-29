Сборная России обнародовала состав команды на матчи с Иорданией и Катаром

Сборная России обнародовала состав команды на матчи с Иорданией и Катаром РФС опубликовал состав сборной России на матчах с Катаром и Иорданией в сентябре

Российский футбольный союз (РФС) представил окончательный состав национальной сборной, которая соберется в сентябре для проведения товарищеских матчей. Команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и Катаром.

В список из 30 футболистов вошли три игрока, выступающих в зарубежных чемпионатах. Это голкипер Матвей Сафонов, защищающий ворота французского «Пари Сен-Жермен», а также полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты» (MLS) и Александр Головин, представляющий французский «Монако».

Также национальная команда увидит новые лица. Впервые вызов в сборную получили защитник Матвей Лукин из ЦСКА и вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.

Сборная России проведет первый товарищеский матч 4 сентября в Москве, где примет команду Иордании. Вторая встреча запланирована на 7 сентября: российские футболисты отправятся в Эр-Райян, чтобы сыграть против сборной Катара.

