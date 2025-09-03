Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:58

Диетолог рассказал, кому нельзя пить кокосовое молоко

Диетолог Бобровский: кокосовое молоко противопоказано людям с мигренью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кокосовое молоко противопоказано людям с мигренью и заболеваниями ЖКТ, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. По его словам, у некоторых людей также бывает индивидуальная непереносимость или аллергия на этот растительный продукт.

Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано употребление. Но кто-то говорит, что можно [пить кокосовое молоко] для похудения. Еще к относительным относятся заболевания желудочно-кишечного тракта: панкреатиты, желчнокаменная болезнь. Также противопоказаниями являются такие болезни, как подагра и мигрень, — рассказал он.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил о рисках злоупотребления сахаром и солью. По его словам, их избыточное потребление может привести к серьезным заболеваниям, включая ожирение, диабет, артериальную гипертонию и даже онкологические заболевания.

До этого нутрициолог Анна Дивинская заявила, что регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.

