Спутник зафиксировал неожиданную активность на ядерном объекте Израиля

В Израиле ведутся работы в Ядерном исследовательским центре имени Шимона Переса

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Работы ведутся на территории Ядерного исследовательского центра имени Шимона Переса в Израиле, сообщает South China Morning Post (SCMP). Активность зафиксировали спутники, снимки с которых изучили аналитики. Объект расположен в пустыне Негев близ города Димона.

Эксперты полагают, что работы связаны с тяжеловодным реактором или объектом по сборке ядерного оружия. Предположительно, Израиль активизировал строительство в рамках атомной программы.

Снимки сделала американская частная компания Planet Labs PBC 5 июля. Аналитики обратили внимание на близость объекта к реактору в Димоне, где отсутствуют гражданские электростанции. Однако не все согласились с такой точкой зрения экспертов.

Три аналитика заявили, что расположение и размер объекта, а также факт его многоэтажности, говорят о строительстве нового реактора. Они могут использоваться для производства плутония и другого материала для создания ядерного оружия.

Ранее Народно-освободительная армия Китая показала на торжественном параде в Пекине межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Стало известно, что эти жидкотопливные снаряды с дальностью поражения, которая охватывает всю планету.
