Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин раскрыл, в каком положении на самом деле находятся ВСУ Путин: укомплектованность подразделений ВСУ находится у критической черты

Резервов у Вооруженных сил Украины становится все меньше, а укомплектованность подразделений находится у критической черты, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай. По его словам, формирования украинской армии снабжены лишь на 47-48%.

Не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты [заявляют], что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится, — поделился Путин.

Глава государства также добавил, что не следует делать прогнозов о дальнейшем ходе СВО. Он пояснил, что боевые действия — это «сложная и жестокая вещь», потому не стоит прогнозировать события.

На этой же пресс-конференции глава государства отметил, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» по части урегулирования украинского конфликта. Однако он обратил внимание, что при необходимости Москва готова завершить боевые действия военным путем.