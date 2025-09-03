Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:48

Зеленский сообщил анонсировал новый разговор с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен анонсировал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в течение сегодняшнего дня или ближайших суток. Данная беседа должна состояться на фоне предстоящей встречи украинского лидера с европейскими руководителями в Париже 4 сентября.

Зеленский напомнил, что во время предыдущих контактов Киев передал Вашингтону официальные предложения о введении санкционных мер против России и предоставлении военной поддержки. Он отметил, что Трамп пообещал дать ответ на эти инициативы спустя несколько недель, уточнив, что данный срок может составлять от двух до трех недель.

Глава украинского государства отдельно подчеркнул острую потребность страны в получении зенитных ракетных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны. Зеленский пояснил, что только Соединенные Штаты обладают возможностями для предоставления таких вооружений, однако процесс их передачи остается крайне медленным.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с Зеленским. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам.

Владимир Зеленский
Украина
США
Дональд Трамп
