Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по теме Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, сообщает пресс-служба Белого дома. По его словам, темой обсуждения станут дальнейшие шаги по урегулированию кризиса на Украине.

Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит, — сказал Трамп.

Ранее российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине заявил о существовании так называемой партии войны, представленной рядом европейских стран. По его словам, эти силы выступают за продолжение боевых действий «до последнего украинца», регулярно критикуя «партию мира» в лице Соединенных Штатов. Путин отметил, что действующая американская администрация и лично Дональд Трамп демонстрируют стремление к поиску мирного решения конфликта.

До этого глава Белого дома обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину с просьбой не забывать о помощи США во Второй мировой войне. Также американский президент попросил передать приветствия президенту России и лидеру КНДР. При этом Трамп упомянул о некоем заговоре против страны, но не стал раскрывать подробности.