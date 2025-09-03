Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:33

Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин

Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по теме Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, сообщает пресс-служба Белого дома. По его словам, темой обсуждения станут дальнейшие шаги по урегулированию кризиса на Украине.

Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит, — сказал Трамп.

Ранее российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине заявил о существовании так называемой партии войны, представленной рядом европейских стран. По его словам, эти силы выступают за продолжение боевых действий «до последнего украинца», регулярно критикуя «партию мира» в лице Соединенных Штатов. Путин отметил, что действующая американская администрация и лично Дональд Трамп демонстрируют стремление к поиску мирного решения конфликта.

До этого глава Белого дома обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину с просьбой не забывать о помощи США во Второй мировой войне. Также американский президент попросил передать приветствия президенту России и лидеру КНДР. При этом Трамп упомянул о некоем заговоре против страны, но не стал раскрывать подробности.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.