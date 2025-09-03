Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 19:17

Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили, а затем доставили на полигон епископа канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующая информация была распространена Союзом православных журналистов (СПЖ). По данным союза, речь идет о викарии Новокаховской епархии епископе Нововоронцовском Серафиме.

В союзе добавили, что вместе с ним был похищен иеромонах Гавриил. На данный момент оба священнослужителя, как утверждается, находятся на полигоне в Ровенской области на западе Украины.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области на западе Украины. Сейчас протоиерей и отец пяти детей также находится на Ровенском полигоне.

До этого в Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками ТЦК устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети. Две перепуганные девочки в этот момент были на заднем сиденье. Когда автомобиль остановился, один из сотрудников ТЦК даже выломал стекло. В это время дети кричали от страха. Все произошло неподалеку от села Кашперовка.

