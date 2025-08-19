На Украине сотрудники ТЦК устроили погоню за машиной с детьми В Винницкой области полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми

В Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети, сообщает «Страна.ua». Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье.

По словам жены водителя, семья не остановилась из-за того, что дорогу перегородил военнослужащий, а не сотрудник полиции. Женщина утверждает, что он сразу начал наносить удары по машине, чем напугал их и детей, находящихся в салоне.

Когда автомобиль остановился, один из сотрудников ТЦК даже выломал стекло. В это время дети кричали от страха. Все произошло неподалеку от села Кашперовка.

Ранее в Харькове местный житель ударил ножом в висок полицейского, когда его пытались мобилизовать. После этого мужчина ранил троих сотрудников ТЦК и попытался сбежать, но позже был задержан. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителя и покушении на убийство двух и более лиц.