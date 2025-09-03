Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:41

Имбирь и клюква: взрывной дуэт для вашей капусты

Создайте маринованную капусту с клюквой и имбирем и откройте для себя новый вкус знакомого продукта. Это блюдо представляет собой идеальный баланс между пикантностью, кислинкой и неповторимой хрустящей текстурой. Подобная закуска не только разнообразит меню, но и станет ценным источником витаминов в холодное время года.

Уникальность этому рецепту придает сочетание сочной кислой клюквы и пряного имбиря, создающих неповторимый вкусовой ансамбль. Такой микс делает блюдо особенно полезным для поддержки иммунитета и улучшения пищеварения.

Для приготовления возьмите кочан капусты весом около двух килограммов, 150 граммов клюквы (подойдет и замороженная ягода) и свежий корень имбиря размером 4–5 сантиметров. Основу для маринада составят: один литр воды, две столовые ложки каменной соли, три столовые ложки сахарного песка, несколько горошин душистого перца (5–7 штук) и пара лавровых листочков.

Технология приготовления проста: нашинкуйте капусту соломкой, имбирь нарежьте тонкими слайсами или измельчите на терке, клюкву слегка подавите ложкой. Смешайте все компоненты в подходящей емкости. Вскипятите воду со специями, проварите пару минут и дождитесь полного остывания маринада. Залейте холодной жидкостью капустную массу, установите сверху гнет и оставьте при комнатной температуре на 48–72 часа для брожения. Готовый продукт храните в прохладном месте.

Простой рецепт капусты с клюквой и имбирем подарит вам невероятно вкусную закуску, которая обязательно остается хитом на вашем столе и предметом восхищения домочадцев и гостей.

Ранее мы рассказали, как приготовить оригинальный джем из слив и шоколада.

