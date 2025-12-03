Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:30

Достаю апельсин и лимон — готовлю цукаты «Зимний привет»: хрустящие дольки с душой и имбирной ноткой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда за окном метель и хочется тепла и летних красок, на помощь приходят ароматные цитрусы и согревающий имбирь. Но не стоит ограничиваться лишь чаем с лимоном! Цукаты «Зимний привет» из апельсина и имбиря — это не просто сладость, а настоящее кулинарное волшебство, которое превращает простые ингредиенты в яркие, полезные и невероятно вкусные конфеты. Этот десерт соединяет в себе солнечную сладость апельсина, пикантную остроту имбиря и хрустящую сахарную текстуру, создавая идеальное лакомство для долгих зимних вечеров. Это отличный способ сохранить витамины, удивить гостей необычным угощением и создать дома атмосферу праздника с волшебным цитрусово-пряным ароматом.

Вам понадобится кожура четырех крупных апельсинов (только оранжевая часть, без белой горькой мякоти), 150 г свежего имбиря, 400 г сахара, 300 мл воды и сок половины лимона. Кожуру нарежьте соломкой, имбирь — тонкими ломтиками. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Слейте воду и повторите процесс еще раз, чтобы убрать лишнюю горечь. В сотейнике растворите сахар в воде, добавьте лимонный сок. Доведите сироп до кипения, опустите в него отваренные апельсиновые корки и имбирь. Убавьте огонь до минимума и варите 45–60 минут, пока цукаты не станут полупрозрачными, а сироп не загустеет. Откиньте цукаты на сито, дайте сиропу полностью стечь (его можно использовать для пропитки выпечки). Разложите дольки в один слой на пергаменте и подсушите при комнатной температуре 12–24 часа или в духовке при 80 °C с приоткрытой дверцей 1,5–2 часа. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре. Храните в стеклянной банке. Идеальны к чаю или как украшение для десертов

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

