Варю джем «слива в шоколаде»! Десерт, который сводит с ума

Варю джем «слива в шоколаде»! Десерт, который сводит с ума

Варю джем «слива в шоколаде»! Десерт, который сводит с ума

Джем «слива в шоколаде» на зиму — это необычный десерт, где сладость спелых слив гармонично сочетается с благородной горчинкой какао. Такой шоколадный джем обладает насыщенным вкусом и нежной консистенцией, напоминающей трюфельную пасту. Эта эксклюзивная заготовка станет любимым лакомством для детей и взрослых.

Ароматный сливовый джем с какао идеально подходит для бутербродов, начинки блинов и десертных соусов. Его богатый вкус с шоколадными нотками и фруктовой кислинкой особенно хорош в холодное время года.

Для приготовления требуется: 1 кг спелых слив (лучше венгерка), 500 г сахара, 100 г какао-порошка, 1 ч. л. корицы, сок половины лимона. Сливы моют, удаляют косточки и измельчают в пюре. В сливовую массу добавляют сахар, какао и корицу, варят на медленном огне 40–50 минут до загустения. В конце добавляют лимонный сок для баланса вкуса. Горячий джем разливают по стерильным банкам и укупоривают.

Этот нежный десерт в виде джема из сливы с шоколадом подарит теплое летнее настроение зимними вечерами. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом пряных груш в вине.