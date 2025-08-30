Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом

Груши в винном сиропе с корицей представляют собой изысканную зимнюю заготовку, способную стать украшением праздничного меню. Гармония нежной текстуры фруктов, богатого винного аромата и согревающих пряных нот формирует уникальную вкусовую композицию. Данный элегантный рецепт демонстрирует, как из доступных продуктов создать гастрономический шедевр.

Пряные фрукты в винном сиропе великолепны как самостоятельное угощение, изысканное дополнение к мороженому, сырной доске или утренним оладьям. Их утонченный вкус несомненно оценят ценители высокой кухни.

Пропорции ингредиентов: килограмм плотных груш, 750 миллилитров красного сухого вина, 300 граммов кристаллического сахара, одна палочка корицы, три-четыре бутона гвоздики, цедра с половины апельсина и две столовые ложки лимонного фреша. Груши освобождают от кожицы, сохраняя плодоножки, и аккуратно извлекают сердцевину специальным инструментом.

В сотейнике объединяют вино, сахарный песок, корицу, гвоздику и апельсиновую цедру. Смесь доводят до кипения при постоянном помешивании до полного растворения кристаллов сахара. Подготовленные фрукты бережно выкладывают в кипящий пряный сироп, вливают лимонный сок и томят на минимальном огне 15–20 минут до достижения мягкости. Плоды извлекают шумовкой, а сироп уваривают до консистенции легкого соуса. Фрукты распределяют по прогретым банкам, заливают горячим сиропом и незамедлительно герметизируют.

Груши в винном сиропе с корицей — это благородный десерт подарит гастрономическое наслаждение в холодный сезон. Приятного аппетита!