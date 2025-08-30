День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:18

Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Груши в винном сиропе с корицей представляют собой изысканную зимнюю заготовку, способную стать украшением праздничного меню. Гармония нежной текстуры фруктов, богатого винного аромата и согревающих пряных нот формирует уникальную вкусовую композицию. Данный элегантный рецепт демонстрирует, как из доступных продуктов создать гастрономический шедевр.

Пряные фрукты в винном сиропе великолепны как самостоятельное угощение, изысканное дополнение к мороженому, сырной доске или утренним оладьям. Их утонченный вкус несомненно оценят ценители высокой кухни.

Пропорции ингредиентов: килограмм плотных груш, 750 миллилитров красного сухого вина, 300 граммов кристаллического сахара, одна палочка корицы, три-четыре бутона гвоздики, цедра с половины апельсина и две столовые ложки лимонного фреша. Груши освобождают от кожицы, сохраняя плодоножки, и аккуратно извлекают сердцевину специальным инструментом.

В сотейнике объединяют вино, сахарный песок, корицу, гвоздику и апельсиновую цедру. Смесь доводят до кипения при постоянном помешивании до полного растворения кристаллов сахара. Подготовленные фрукты бережно выкладывают в кипящий пряный сироп, вливают лимонный сок и томят на минимальном огне 15–20 минут до достижения мягкости. Плоды извлекают шумовкой, а сироп уваривают до консистенции легкого соуса. Фрукты распределяют по прогретым банкам, заливают горячим сиропом и незамедлительно герметизируют.

Груши в винном сиропе с корицей — это благородный десерт подарит гастрономическое наслаждение в холодный сезон. Приятного аппетита!

груши
вино
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.