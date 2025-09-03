Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:50

Путин раскрыл, кто на Западе не хочет забирать российские активы

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Передача Украине замороженных активов России нанесет огромный ущерб мировой экономике, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин. По его словам, на Западе «те, кто поумнее» выступают против таких шагов, осознавая их разрушительные последствия.

Те, кто поумнее, — это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности и нанесет, без всякого сомнения, огромный вред всей мировой экономике и международным финансам, — сказал Путин.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году. По ее словам, именно поэтому многие государства — члены ЕС хотят добиться экспроприации российских активов. Каллас добавила, что единогласного решения по поводу изъятия российских активов в ЕС нет. Например, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ, не предпринимает никаких действий по ним, уточнила глава евродипломатии.

До этого стало известно, что страны Европейского союза обсуждают возможность перевода замороженных российских активов в «более рискованные инвестиции». Таким образом на Западе хотят получить от них большую прибыль. В дальнейшем эти деньги предлагается направить на Украину.

