Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:46

Путин указал на глобальное последствие воровства резервов России

Путин: воровство резервов РФ приведет к разрушению мирового финансового порядка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой финансово-экономический порядок окажется разрушен, если Запад будет воровать замороженные активы России, заявил глава РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае, трансляцию выступления вела пресс-служба Кремля. Он также указал на усиление экономического сепаратизма.

В этом случае экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен, — сказал Путин.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации российских активов. По его словам, такие меры способны подорвать финансовую стабильность в Европе. Министр подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. При этом он напомнил, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

Бизнесмен Олег Дерипаска в свою очередь считает, что Российской Федерации нужно осудить всех тех, кто причастен к попыткам «распотрошить» замороженные активы. Он также призвал конфисковать имущество тех, кто хочет присвоить себе деньги.

Владимир Путин
экономика
финансы
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.