Путин указал на глобальное последствие воровства резервов России

Мировой финансово-экономический порядок окажется разрушен, если Запад будет воровать замороженные активы России, заявил глава РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае, трансляцию выступления вела пресс-служба Кремля. Он также указал на усиление экономического сепаратизма.

В этом случае экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен, — сказал Путин.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации российских активов. По его словам, такие меры способны подорвать финансовую стабильность в Европе. Министр подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. При этом он напомнил, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

Бизнесмен Олег Дерипаска в свою очередь считает, что Российской Федерации нужно осудить всех тех, кто причастен к попыткам «распотрошить» замороженные активы. Он также призвал конфисковать имущество тех, кто хочет присвоить себе деньги.